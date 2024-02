Capcom hat hohe Erwartungen an Dragon's Dogma 2

HQ

Dragon's Dogma 2 ist eines der am meisten erwarteten Spiele, die in diesem Frühjahr erscheinen, und es scheint, dass Capcom große Erwartungen an das neue RPG hat. In einer kürzlich veröffentlichten Fragerunde zu den Finanzergebnissen enthüllte Capcom, dass es glaubt, dass Dragon's Dogma 2 viele Exemplare verkaufen kann.

Auf die Frage, wie viele sich das Unternehmen voraussichtlich verkaufen werde, lautete die Antwort wie folgt: " Wir geben keine Verkaufsziele für einzelne Titel bekannt, aber wir haben kommuniziert, dass wir dieses Spiel in der Millionenklasse der verkauften Titel sehen."

Wir wären ziemlich überrascht, wenn ein Spiel wie Dragon's Dogma 2 es nicht schaffen würde, eine Million zu verkaufen, wenn man bedenkt, wie sehr die Leute das erste Spiel mochten und das neue Interesse an dieser Art von RPGs dank Elden Ring und den anderen Titeln von FromSoftware.

Wenn es jedoch etwas gibt, das einem großen Erfolg von Dragon's Dogma 2 im Wege steht, dann ist es die Tatsache, dass es Capcoms erstes 70-Dollar-Spiel ist. Es könnte nicht einmal das letzte in dieser Preisklasse sein. Im selben Dokument sagte Capcom: "Die branchenweiten Entwicklungskosten steigen, und wir erwägen eine Preisüberprüfung als eine Option. Letztendlich beabsichtigen wir, einen durchdachten Ansatz bei der Preisgestaltung unserer Spiele zu verfolgen und gleichzeitig das Feedback der Nutzer zu ermitteln."

