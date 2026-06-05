Capcom hat für dieses Geschäftsjahr "weitere nicht angekündigte Titel" geplant

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Da Resident Evil Requiem Ende Februar veröffentlicht wurde, ist das Spiel technisch gesehen nicht Teil der Gewinne von Capcom für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2027. Das Spiel erschien zu früh, weshalb die Millionen von verkauften Exemplaren im März 2026 auf den letzten Haushaltszyklus zurückzuführen sind.

Das bedeutet, dass sowohl Pragmata als auch Onimusha: Way of the Sword derzeit die großen Verkaufstreiber des japanischen Unternehmens für dieses laufende Geschäftsjahr sein werden, wobei Pragmata nach ein paar Wochen ein Zwei-Millionen-Verkäufer wird und Onimusha im September auf den Markt kommt.

Aber von Capcom steht noch mehr auf ihn. In einem aktuellen Finanzergebnis-Q&A sprach Capcom über seine Prognosen für dieses Geschäftsjahr und wies darauf hin, dass der Street Fighter-Film noch nicht berücksichtigt wird, aber dass es "weitere noch nicht angekündigte Titel" in der Pipeline gibt.

Es ist unklar, was das sein wird, aber es gibt viele Gerüchte über ein weiteres Resident Evil-Remake, und wir wissen, dass Capcom diese Spiele gerne im späten Winter/frühen Frühling veröffentlicht, also sollten wir vielleicht auf eine Ankündigung bei einer der bevorstehenden Shows Ausschau halten... Ansonsten wissen wir, dass Monster Hunter Wilds und Resident Evil Requiem DLCs verdienen, aber diese fallen kaum unter die Kategorien der nicht angekündigten Titel.

Was hoffen Sie, dass Capcom in Arbeit hat?