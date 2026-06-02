Capcom hat erwogen, ein Resident Evil Spiel in Japan anzusiedeln

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Obwohl sie zwei der bekanntesten Spieleserien aller Zeiten sind, hatten zwei rivalisierende Franchises der japanischen Entwickler, Silent Hill und Resident Evil, zuvor nie wirklich ein japanisches Setting erkundet. Das änderte sich kürzlich, als Silent Hill F für die erste Serie erschien, aber laut letzterer hat Capcom die ikonische Resident Evil-Saga noch nicht aus einem Setting-Szenario an die Küsten Japans gebracht.

Das ist jedoch etwas, das Capcom intern erforscht und herumgespielt hat, denn in einem Interview mit der japanischen Publikation Futaman (wie von VGC bemerkt) erklärt Produzent Masato Kumazawa, dass das Team tatsächlich Gespräche darüber geführt hat, dies Wirklichkeit werden zu lassen.

"Ich denke, ein japanisches Setting ist etwas, worüber jeder japanische Resident-Evil-Fan nachgedacht hat, und ich habe es auch selbst in Betracht gezogen. Da das Entwicklungsteam hauptsächlich in Japan angesiedelt ist, denke ich, dass jedes Mitglied darüber nachgedacht hat. Obwohl Japan bisher nicht als Spielsetting aufgetaucht ist, könnte es irgendwann in der Zukunft auftauchen."

Das ist heute sicherlich eine plausible Idee, da Capcom immer mehr mit der Resident-Evil-Formel experimentiert, sei es, dass sie klaustrophobischeren First-Person-Horror wie bei Resident Evil VII: Biohazard bietet, aber auch in der Perspektive, die Erzählung mit den alternden Charakteren zu erforschen, wie wir sowohl Chris Redfield als auch Leon S. Kennedy mit vielen Wendungen nach den jüngsten Kapiteln der Saga gesehen haben.

Würdest du ein Resident Evil-Spiel spielen, das in Japan spielt?