Capcom gibt den Fans eine weitere Chance, die Beta von Resident Evil Re:Verse zu spielen

Für all Diejenigen, die die beiden vorherigen Betatests des Mehrspieler-Ablegers Resident Evil Re:Verse verpasst haben, bereitet Capcom noch eine weitere Testphase vor. Zwischen dem 21. und dem 22. April könnt ihr mit einem dedizierten Client entweder auf PS4, Xbox One oder auf Steam auf die Online-Server zugreifen. Ihr benötigt zum Spielen eine Capcom-ID, die mit dem Konto eurer jeweiligen Plattform verknüpft sein muss. Das wird höchstwahrscheinlich die letzte Gelegenheit sein, das Spiel vor der Veröffentlichung am 7. Mai zu testen.

Quelle: Siliconera.