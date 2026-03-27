Capcom fügt im Rahmen des neuesten Updates einen Fotomodus zu Resident Evil Requiem hinzu

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Ein neues Update wurde gerade für Resident Evil Requiem eingeführt, und obwohl es kein besonders großes ist, sondern hauptsächlich nur Bugs behebt und die Performance verbessert, fügt es eine Funktion hinzu, die zweifellos das Interesse eines Großteils der Community wecken wird.

Ein Fotomodus wurde dem Spiel hinzugefügt, der über das Pausenmenü zugänglich ist. Auf allen Plattformen kannst du jetzt Bilder von Grace und Leon machen, um deine schreckliche Reise durch die Klinik, Raccoon City, das versteckte Labor und so weiter zu dokumentieren.

Abgesehen davon sind die Patchnotes recht kurz, aber du kannst sie unten vollständig sehen.

Alle Bahnsteige:



Der Fotomodus wurde hinzugefügt. Er ist über das Pausenmenü zugänglich.



Einen Fehler behoben, der Fortschritt unter bestimmten Bedingungen unmöglich machte.



Tippfehler in einigen Sprachen wurden korrigiert.



Die Charakterausdrücke in einigen Zwischensequenzen wurden angepasst, um Emotionen besser zu vermitteln.



Eine Reihe von Problemen wurde behoben, um das Gameplay zu verbessern.



Steam/Epic Games Store: