Capcom Fighting Collection bringt im Juni zehn Retro-Beat-'em-Ups auf aktuelle Plattformen

Capcom hat letzte Woche einen Teaser zu Street Fighter 6 veröffentlicht, aber gleichzeitig klargestellt, dass sich die Fans noch eine Weile auf das Spiel gedulden müssen. Die Wartezeit sollen Fans offenbar mit der Capcom Fighting Collection verbringen, einer Sammlung bestehend aus zehn alten Kampfspielen des Unternehmens. Einige dieser Titel, darunter Vampire Hunter 2 und Vampire Saviour 2, sind damals nicht in den Westen gelangt:



Darkstalkers: The Night Warriors

Night Warriors: Darkstalkers' Revenge

Vampire Savior: The Lord of Vampire

Vampire Hunter 2: Darkstalkers' Revenge

Vampire Savior 2: The Lord of Vampire

Red Earth

Cyberbots: Fullmetal Madness

Super Gem Fighter Mini Mix

Super Puzzle Fighter II Turbo

Hyper Street Fighter II



Laut der begleitenden Pressemitteilung verfügen "all diese Spiele" über eine Online-Infrastruktur auf Rollback-Netcode-Basis. Ranglisten-, Gelegenheits- und benutzerdefinierte Matches sollten demnach problemlos möglich sein, falls sich die Community daran versuchen möchte. Es gibt einen Trainingsmodus und lokale Versus-Optionen, "Gameplay-Anpassungen" und Verbesserungen der Lebensqualität (ihr erhaltet zum Beispiel die Möglichkeit, das Spielgeschehen während der Offline-Modi zu speichern). In der Sammlung sollen über 400 Tracks stecken und ab dem 24. Juni könnt ihr die Capcom Fighting Collection auf PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC spielen.