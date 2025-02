Capcom erwägt, die offene Beta von Monster Hunter Wilds nach PSN-Ausfall um weitere 24 Stunden zu verlängern

HQ

Der weltweite Ausfall des PlayStation Network, der über 24 Stunden lang nicht verfügbar war, führte dazu, dass viele PlayStation 5-Benutzer die zeitlich begrenzte offene Beta von Monster Hunter Wilds nicht spielen konnten, die nur an diesem Wochenende dauerte und am Montag, den 10. Februar um 03:59 Uhr (mitteleuropäische Zeit, eine Stunde weniger in Großbritannien) endet.

Das wird auch weiterhin so sein. Aufgrund dieser unvorhergesehenen Umstände hat Capcom jedoch angekündigt, die offene Beta-Phase um 24 zusätzliche Stunden zu verlängern. Oder zumindest "überlegen". Es scheint sich jedoch nicht um eine Verlängerung der Beta an diesem Wochenende zu handeln, sondern um zusätzliche 24 Stunden zu einem späteren Zeitpunkt. "Genaue Details und Zeitplan werden noch bekannt gegeben, also bleiben Sie bitte dran."

Die gute Nachricht ist, dass die Beta bereits für eine zweite Sitzung am kommenden Wochenende zwischen dem 14. und 17. Februar geplant war. Vielleicht entscheidet sich Capcom, an diesem Wochenende noch einen Tag hinzuzufügen, aber wir bleiben dran. Viele Fans beschweren sich immer noch über Sonys Entschuldigung und Entschädigung nach dem großen Ausfall. Für die offene Beta von Monster Hunter Wilds ist weder PS Plus noch Xbox Game Pass Core erforderlich, um online zu spielen.