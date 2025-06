Capcom erläutert seine Herangehensweise an Leon S. Kennedy in Resident Evil Requiem

HQ

Als Capcom den Vorhang für Resident Evil Requiem bei Summer Game Fest lüftete, enthüllte es, dass die Protagonistin (zumindest teilweise) Grace Ashcroft sein wird und nicht Leon S. Kennedy (vollständig), wie einige frühere Gerüchte vermuten ließen. Während viele von RE9 absolut angetan zu sein scheinen, gibt es viele, die neugierig sind, warum Leon nicht die vollständige Kontrolle erhalten hat.

Als Teil der Capcom Spotlight, die letzte Nacht zu einer gottlosen Stunde geschah, erschienen viele Entwickler in einem Creator's Message -Video, in dem sie über verschiedene Teile der Horror-Fortsetzung diskutierten und warum die Entscheidung getroffen wurde, bestimmte Wege zu gehen... einschließlich der Frage, wie Leon in das größere Ganze passt.

Laut Director Koshi Nakanishi heißt es: "Wir haben immer darüber nachgedacht, Leon zum Protagonisten zu machen, aber es ist schwierig, ein Horrorspiel um ihn herum zu machen. Er würde nicht auf so etwas springen wie auf einen herunterfallenden Eimer. Niemand will sehen, wie Leon von jeder Kleinigkeit verängstigt wird. Er passt also eigentlich ziemlich schlecht zum Horror."

Im Grunde genommen ist Leon, nachdem er Raccoon City und Salazar Castle und so viel mehr überlebt hat, zu einem desensibilisierten Badass geworden, was ihn zu einer unbequemen Wahl für eine Horror-Hauptrolle macht, da er wahrscheinlich jedes Monster, das sich ihm in den Weg stellt, einfach mit dem Roundhouse kicken würde.

Trotzdem würdest du Leon gerne als den einzigen Mann für den Job in RE9 sehen?