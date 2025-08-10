Capcom enthüllt neues Dino Crisis Merchandise

HQ

Capcom hat all unsere Gebete und Bitten erhört und endlich eine brandneue Dino Crisis Merchandise-Lotterie angekündigt. Warte... Ist es nicht das, wonach die Fans in den letzten 20 Jahren gebettelt haben? Oh... Nun, das ist fast so gut wie ein neues Spiel, oder?

Am 8. August enthüllte Capcom ein neues Event, das sich um ihre klassische Survival-Horror-Serie Dino Crisis dreht. Die Veranstaltung, die bis zum 12. September läuft, bietet eine große Auswahl an frischen Artikeln, darunter Schreibtischmatten, T-Shirts, Schlüsselanhänger und Aufkleber. Aber Sie können diese Gegenstände nicht einfach direkt kaufen – stattdessen führt Capcom dies als Lotterie durch. Jedes Dino Crisis -Element hat seine eigene Seltenheitsstufe. Zum Beispiel hat das T-Shirt eine Chance von 1 zu 100, versendet zu werden, während die Schreibtischunterlage eine Chance von 3 zu 100 hat. Sie können ein oder mehrere "Tickets" für 880 Yen (ca. 6 USD) kaufen und Capcom sendet Ihnen so viele Artikel, wie Sie bestellt haben, wobei das Glück entscheidet, ob Sie die selteneren Preise erhalten.

Dieser neueste Merchandise-Drop ist ein weiteres Zeichen dafür, dass Capcom sich an Dino Crisis erinnert - aber immer noch kein neues Spiel, Remake angekündigt oder auch nur angedeutet hat. Im Jahr 2024 fragte Capcom die Fans, welche ruhenden Franchises sie gerne wiederbelebt sehen würden, mit Dino Crisis als Option – und das Internet machte es laut und deutlich. Im selben Jahr wurde das Original Dino Crisis mit einigen willkommenen Verbesserungen auf GOG veröffentlicht und kam über Sonys PS Plus Premium-Retro-Bibliothek auch auf PlayStation 5 und PlayStation 4 an, komplett mit neuen Trophäen.

Also ja, Capcom erinnert sich eindeutig daran, dass sie Dino Crisis besitzen. Es ist ein kleiner, aber wichtiger erster Schritt auf dem Weg zu einem neuen Eintrag – ob das jemals passiert, bleibt abzuwarten. In der Zwischenzeit könnt ihr euch (irgendwie) ein cooles Dino Crisis T-Shirt zulegen, das ziemlich ordentlich ist.