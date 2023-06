Capcom enthüllt Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Während des heutigen Xbox Showcase haben wir einen ersten Blick auf Capcoms neues Spiel namens Kunitsu-Gami: Path of the Goddess geworfen. Dies in Form eines Trailers, der actiongeladene Kämpfe mit Schwertern, Bögen und Magie zeigte. Der Trailer war auch voll von gruseligen Kreaturen und einer großen Dosis japanischer Einflüsse und wir scheinen mit einem Kampf zwischen der realen Welt und der Geisterwelt verwöhnt zu werden.

Wir haben kein Veröffentlichungsdatum erhalten, aber wir wissen, dass das Spiel für Series X/S und PC erscheinen wird. Der Trailer ist unten zu finden und es wurde enthüllt, dass das Spiel, wie so viele andere, die gezeigt wurden, am Veröffentlichungstag im Game Pass verfügbar sein wird.