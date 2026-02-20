Capcom enthüllt die Stars hinter Resident Evil Requiem s Leon S. Kennedy und Grace Ashcroft

HQ

Wir zählen die Tage herunter, bis wir am 27. Februar mit dem Durchspielen von Resident Evil Requiem beginnen können. Das mit Spannung erwartete Horrorspiel erscheint nur noch eine Woche, und damit baut Capcom nun auf der Horde an Trailern auf, die es kürzlich geteilt hat, um die beiden Personen zu bestätigen, die die Protagonisten des Spiels sprechen: Leon S. Kennedy und Grace Ashcroft.

Für Leon ist es ein vertrautes Gesicht, denn Nick Apostolides kehrt erneut zur Figur zurück. Was Grace betrifft, so bringt Angela Sant'Albano ihr Talent für die Figur ein, was als "Resident Evil-Debüt" gilt.

Wie diese beiden Charaktere zusammenkommen, weißt du ab nächster Woche vollständig, wenn das Spiel erscheint, aber da sie beide spielbar sein werden, kannst du mit einem traditionelleren und furchteinflößenderen Ansatz als Grace rechnen und Leon mit einem actionorientierten, kraftvolleren Stil.

Freust du dich auf Resident Evil Requiem ?