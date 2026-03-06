Capcom enthüllt die sechs Finalisten im Mega Man Dual Override Boss-Wettbewerb
Wenn Mega Man nächstes Jahr im kommenden Dual Override zurückkehrt, wird einer der Robot Masters, die wir besiegen müssen, von der Community erstellt werden.
Als Capcom bekannt gab, dass die klassische Mega-Man-Reihe, die auf dem NES begann, eine Fortsetzung namens Mega Man Dual Override bekommen würde, nutzten sie auch die Gelegenheit, einen Wettbewerb anzukündigen, bei dem Fans ihre eigene Mega-Man-Boss erschaffen konnten.
Das ist eine unterhaltsame Idee, die tatsächlich schon einmal umgesetzt wurde, und mehrere klassische Robot Masters wurden in der Vergangenheit, vor allem während der NES-Ära, so gestaltet. Jetzt ist es wieder so weit, und im Januar berichteten wir, dass Capcom die Auswahl auf 20 Kandidaten eingegrenzt hat, über die die Fans abstimmen konnten. Am Donnerstagabend wurde bekannt gegeben, dass noch sechs Finalisten übrig sind, und nun wird Capcom auswählen, welche von ihnen im fertigen Spiel enthalten sein werden, wenn es nächstes Jahr erscheint.
Du kannst sie dir unten alle ansehen, inklusive der eigenen Kommentare der Entwickler – und sag uns gerne im Kommentarbereich, welches dein Lieblingsmodell ist.