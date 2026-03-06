Capcom enthüllt die sechs Finalisten im Mega Man Dual Override Boss-Wettbewerb

HQ

Als Capcom bekannt gab, dass die klassische Mega-Man-Reihe, die auf dem NES begann, eine Fortsetzung namens Mega Man Dual Override bekommen würde, nutzten sie auch die Gelegenheit, einen Wettbewerb anzukündigen, bei dem Fans ihre eigene Mega-Man-Boss erschaffen konnten.

Das ist eine unterhaltsame Idee, die tatsächlich schon einmal umgesetzt wurde, und mehrere klassische Robot Masters wurden in der Vergangenheit, vor allem während der NES-Ära, so gestaltet. Jetzt ist es wieder so weit, und im Januar berichteten wir, dass Capcom die Auswahl auf 20 Kandidaten eingegrenzt hat, über die die Fans abstimmen konnten. Am Donnerstagabend wurde bekannt gegeben, dass noch sechs Finalisten übrig sind, und nun wird Capcom auswählen, welche von ihnen im fertigen Spiel enthalten sein werden, wenn es nächstes Jahr erscheint.

Du kannst sie dir unten alle ansehen, inklusive der eigenen Kommentare der Entwickler – und sag uns gerne im Kommentarbereich, welches dein Lieblingsmodell ist.

"Dieser Roboter würde perfekt in die Welt von Mega Man passen! Wasser direkt aus seinem Kopf zu spritzen, ist eine wunderbare Überraschung."

"Dieses jonglierende Design wird einem garantiert den Kopf schwindeln lassen. Es ist anders als jeder Boss, den wir je gesehen haben." // Capcom

"Wer hätte gedacht, dass man ein kaktus-inspiriertes Design nach der ursprünglichen Vorlage machen kann!? Dass sich die Form je nach Aufnahme ändert, ist eine lustige Idee für einen Bosskampf."

"Dieses Design hat ein tolles Farbschema und vermittelt ein cooles Tough-Guy-Image. Das Konzept eines Roboters, der das, was er aufsaugt, recycelt, passt perfekt zum Thema."

"Wir wurden definitiv von dieser einzigartigen, coolen Version einer Haushälterin angezogen. Die Tüte, die sich ausdehnt, während sie Staub sammelt, ist so ein mutiges und surreales Gimmick."