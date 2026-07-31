Capcom: "Die Wahrscheinlichkeit einer Pragmata Fortsetzung ist hoch"

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Diese Woche veröffentlichte Capcom seinen Quartalsbericht, der wie üblich fast ausschließlich aus guten Nachrichten bestand. Unter anderem wurde bestätigt, dass der erste Teil der neuen Pragmata -Reihe, die im April erschienen ist, bereits mehr als 2,5 Millionen verkaufte Exemplare überschritten hat.

Das sind natürlich so starke Zahlen, dass man vermuten könnte, dass Capcom mehr mit der Serie machen möchte, wobei eine Fortsetzung wahrscheinlich der nächste Schritt ist. Und genau das scheint passieren zu werden, denn Bloomberg berichtet nun, dass Capcom-CEO Yoshikazu Shimauchi erklärt hat, dass "die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung hoch ist" und dass Pragmata gut positioniert ist, um eine "Säulen-Franchise und eine langfristige Einnahmequelle" zu werden.

Neben einem unterhaltsamen Action-Adventure (lesen Sie unsere Rezension hier) ist Capcom der Meinung, dass die gut geschriebene und charmante Androidin Diana einer der Gründe ist, warum das Spiel so beliebt geworden ist.