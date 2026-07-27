Capcom: Die Resident Evil Remakes helfen uns, "komplett neue IP wie Pragmata " zu erstellen.

Obwohl Remakes heute einen großen Teil des Capcom-Programms ausmachen, beschwert sich praktisch niemand, obwohl Spieler meist neue Titel bevorzugen. Natürlich hilft es, dass die Spiele, denen Capcom neues Leben einhaucht, 20 bis 30 Jahre alt und absolut fantastisch sind, aber sie erfüllen auch einen weiteren wichtigen Zweck für den japanischen Giganten.

Produzent Masachika Kawata erklärte in einem Interview mit Game Informer Magazine (danke Nintendo Everything), dass diese Remakes ihnen helfen, brandneue Spiele zu finanzieren, wie zum Beispiel das kürzlich erschienene Pragmata:

"Die Möglichkeit, ältere Spiele erneut zu spielen und neu zu machen, hilft Capcom, das Ziel zu erreichen, jedes Jahr einen Resident Evil-Titel zu veröffentlichen, aber es ermöglicht dem Team auch, sich ständig herauszufordern und sein Handwerk zu verfeinern. Das heißt nicht, dass die Remakes weniger wichtig sind. Tatsächlich sind sie genauso wichtig wie die Haupttitel."

Früher veröffentlichte Capcom oft verschiedene Spin-offs der Resident Evil-Reihe zwischen den Hauptfolgen, die selten besonders gut waren. Aber ihre Remakes sind unglaublich beliebt geworden und sind nun ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie:

"Das heißt nicht, dass die Remakes weniger wichtig sind. Tatsächlich sind sie genauso wichtig wie die Haupttitel. Capcom hat das Glück, diesen Zyklus gefunden zu haben, der uns weiterhin die finanziellen Mittel bieten kann, um neue Teile der Resident Evil-Reihe und komplett neue IP wie Pragmata zu schaffen. Also gibt es da diese Beziehung."

Das nächste Spin-off, wie Sie vielleicht wissen, ist Resident Evil Veronica, das 2027 erscheinen soll. Danach gab es Gerüchte über Remakes des allerersten Resident Evil und Resident Evil Zero, und dann gibt es die Teile fünf und sechs, sodass es so aussieht, als könnte Capcom diese Strategie noch lange fortsetzen. Übrigens wird Resident Evil 7: Biohazard im Jahr 2037 sein 20-jähriges Jubiläum feiern, und bis dahin würde ein Remake dieses Titels wahrscheinlich auch gerechtfertigt erscheinen.