Capcom löscht Monster Hunter: Wilds Seminar mit Fokus auf Leistung

Trotz eines immens starken Starts hat Capcoms Monster Hunter: Wilds einen deutlichen Rückgang des Interesses erlebt, so sehr, dass es nach nur wenigen Tagen satte acht Millionen Exemplare auslieferte und dann Wochen dauerte, um weitere zwei Millionen hinzuzufügen. Das Seltsame an dem Interesse an Wilds ist auch, dass das Spiel im Laufe der Monate anscheinend schlechter geworden ist, da viele Fans von Leistungsproblemen mit dem Spiel berichten, insbesondere auf dem PC, wo Framerate-Einbrüche und sogar Abstürze beobachtet wurden.

Unnötig zu erwähnen, dass Capcom angesichts der jüngsten Resonanz auf das Spiel, das zum Zeitpunkt des Schreibens eine "Áußerst negative" aktuelle Rezensionsbewertung auf Steam hat, beschlossen hat, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für ein Seminar mit dem Titel "Damit Monster Hunter: Wilds reibungslos läuft! Alles, was Sie über Optimierung wissen müssen".

Der Vortrag sollte während des japanischen Computer Entertainment Developers Conference Ende dieses Monats angeboten werden, aber er wurde seitdem aus dem Programm gestrichen, was zeigt, dass Capcom nicht mehr beabsichtigt, das Panel zu veranstalten, wie Automaton berichtet.

Capcom hat nicht ausdrücklich erwähnt, warum es die Show verlässt, aber eine vernünftige Annahme ist, dass dies inmitten turbulenter Gewässer alles andere als eine gute Entscheidung ist, zumal der Entwickler kürzlich eine Erklärung abgegeben hat, in der er bestätigte, dass er sich der schlechten Leistung des Spiels bewusst war.

