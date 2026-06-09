Capcom bestätigt, dass Onimusha: Way of the Sword ebenfalls für die Nintendo Switch 2 erscheint

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Erst vor einer Woche erfuhren wir das Veröffentlichungsdatum von Onimusha: Way of the Sword, dem neuesten Teil der Hack-and-Slash-Actionserie mit Miyamoto Musashi in der Hauptrolle. Capcom hatte jedoch noch nicht bestätigt, ob dieser Titel auch für die Nintendo-Konsole erscheinen würde oder ob er die einzige Ausnahme in seinem umfangreichen Katalog von 12.026 Titeln sein würde. Es stellte sich heraus, dass sie einfach auf den richtigen Moment gewartet hatten, um es zu enthüllen.

Nun ist das Juni-Nintendo Direct erschienen, und Onimusha: Way of the Sword war einer der ersten bestätigten Titel, zusammen mit den beiden Dragon's Dogma-Teilen, die ebenfalls am 25. September für die Nintendo Switch 2 erscheinen werden. Wenn du wissen willst, wie hoch dieser Titel zielt, verpassen Sie nicht unsere Eindrücke oder die derzeit auf der PS5 verfügbare Demo.