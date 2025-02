Capcom bestätigt, dass der Anime am 3. April auf Netflix Premiere feiert Devil May Cry

HQ

Wir verfolgen jeden Schritt von Adi Shankar und seinem Devil May Cry Anime-Projekt schon seit langer Zeit. Wir wussten, dass es im Frühjahr in die Kinos kommen würde, wir hatten die Eröffnungssequenz gesehen... Alles, was wir brauchten, war ein definitives Datum. Und jetzt haben wir es.

Devil May Cry, eine Produktion von Studio Mir, wird am 3. April 2025 weltweit auf Netflix uraufgeführt. Capcom selbst, Besitzer der Lizenz, hat das Datum zusammen mit dem offiziellen Poster für die Serie angegeben, das Sie unten sehen können.

Werden Sie Devil May Cry ab April auf Netflix sehen?