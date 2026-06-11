Capcom bestätigt: Das Veronica-Remake wird aus der Third-Person-Perspektive gespielt

Eines der hartnäckigsten Gerüchte der letzten Zeit wurde endlich offiziell bestätigt. Beim Summer Games Fest letzte Woche wurde ein Remake von Resident Evil: Code Veronica angekündigt. Der Titel lässt den "Code" weg und wird stattdessen einfach Resident Evil Veronica genannt. Der Trailer war absolut atemberaubend, ließ aber einige Fans mit einem großen Fragezeichen zurück, da er aus der Ich-Perspektive gezeigt wurde.

Jetzt jedoch hat Capcom die Angelegenheit klargestellt und erklärt, dass es ein Horror-Abenteuer aus der Third-Person-Perspektive sein wird. Der Produzent des Spiels, Yoshiaki Hirabayashi, sagte während einer Fragerunde nach der Enthüllung, dass "dieses Spiel ein Third-Person-Spiel sein wird."

Während dieser Fragerunde, an der IGN teilnahm, stellte sich auch die Frage, welche Unterschiede das Remake im Vergleich zum Original bieten wird. Hirabayashi sagte, er könne nicht zu viele Details preisgeben, fügte aber hinzu:

"Das Team hinter diesem Remake ist jedoch dasselbe, das auch die Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 4 betreut hat. Wenn man sich also die früheren Remakes dieses Teams anschaut, kann man wahrscheinlich eine bestimmte Denkweise spüren, die wir beim Erstellen eines Spiels haben, und diese Einstellung beinhaltet, diese ikonischen und zentralen Aspekte des Titels zu bewahren. Wenn man sich also unsere Arbeit anschaut, bekommt man wahrscheinlich ein gutes Gefühl dafür, welchen Ansatz wir hier verfolgen, und vielleicht kann man sich vorstellen, wie das für dieses Remake aussehen könnte."

Resident Evil Veronica wird 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X und Switch 2 veröffentlicht.