Capcom bestätigt das Fehlen einer offenen Welt in Resident Evil Requiem

Capcom hat mit dem kommenden Resident Evil Requiem die Karten für sich behalten und erst kürzlich bestätigt, dass Leon tatsächlich im Spiel ist und ein zentraler Protagonist ist. Aber dann gab es das Gerücht, dass entweder Teile des Spiels oder vielleicht sogar große Abschnitte eine Art offene Welt bieten würden.

Dieses Gerücht kann ausgeräumt werden, denn in einem Interview mit Game Informer sagte Regisseur Koshi Nakanishi Folgendes:

"[Das Entwicklungsteam] wollte nur einen Punkt klarstellen. Sie haben einige Spekulationen darüber gesehen, ob es Open-World-Elemente im Spiel gibt, und sie wollen einfach klarstellen, dass dies kein Open-World-Spiel ist."

Ob es Aspekte einer offenen Welt gibt, wie es in Resident Evil Village der Fall war, wissen wir nicht, aber es gibt definitiv keine großen offenen Flächen im traditionellen Sinne.

In anderen Nachrichten: Wir haben kürzlich einen guten Teil gespielt, und du kannst hier alles darüber lesen.