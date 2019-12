Capcom bespricht kommende In-Game-Events in Monster Hunter World: Iceborne

Capcom hat heute in einem ausführlichen Entwickler-Tagebuch über die kommenden Pläne von Monster Hunter World: Iceborne gesprochen. Die Kurzform seht ihr im nachfolgenden Bild, wir gehen die einzelnen Punkte anschließend gesondert durch:

Am 5. Dezember wird der Stygian Zynogre in das Spiel eingeführt. Der wütende Fangzahn-Wyvern lädt sich mit dem Drachenelement auf und ist anschließend anfälliger für sämtlichen Elementaren, was vorausplanende Jäger hoffentlich zu ihrem Vorteil einsetzen können. Das kostenlose Titel-Update wird eine kalte Eisregion für die End-Game-Aktivität Guided Lands verfügbar machen und zudem den gehärteten Ruiner Nergigante hinzufügen.

In einem neuen Video zeigt Capcom die einzelnen Schritte des Kollaborations-Quests mit Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds, der letzte Woche startete. Im ersten Quest-Abschnitt können sich Spieler eine Light Bowgun und einen Anhänger im Design von Aloys Focus sichern. Am 13. Dezember wird der nächste Quest-Schritt eingeleitet, der uns gegen einen Stygian Zynogre im Hoarfrost Reach antreten lässt. Wer diese schwierige Herausforderung bewältigt, erhält neue Waffen, Rüstungen und Anpassungsoptionen für die Gildenkarte.

Aus dem fiesen Feind lässt sich eine zweite Light Bowgun herstellen, die an Aloys Waffe aus dem DLC The Frozen Wilds erinnert - sie überhitzt, wenn wir sie zu häufig hintereinander abfeuern, was großen Schaden am Anwender verursacht. Außerdem können wir ihr begehrtes Shield-Weaver-Rüstungsset ergattern und unseren Palico im Design eines Frostclaw-Bären mit einer Forgefire-Waffe ausrüsten.

Ab dem 27. Dezember startete der dritte Teil des Kollaborations-Quests mit Horizon: Zero Dawn und dort müssen wir einen Savage Deviljho besiegen - keine leichte Aufgabe. Zur Belohnung erhalten die erfahrensten Jäger Banuk-Rüstungen, deren Bestandteile individuelle Effekte haben. Außerdem wird das Palico im Stil der Watcher aus dem ersten Horizon-Event in diesem Zeitraum als Master-Rang-Rüstung im Spiel erfarmbar sein, und es gibt weitere Farben für eure Aloy-Anhänger. Die Aktion endet am 9. Januar - dem PC-Release von Monster Hunter World: Iceborne.

Weitere allgemeine Updates betreffen das Verteidiger-Rüstungsset, das mit entsprechenden Waffen erweitert wird, um neuen Jägern schneller das Hauptspiel abschließen zu lassen. Außerdem arbeitet der Entwickler an weiteren Optionen für die Layered-Armor: Aktuell werden High-Rank-Modelle verfügbar gemacht, in Zukunft sollen auch die Modelle aus Iceborne wählbar sein. Viel Wert legt Capcom auf die privaten Gemächer, die offenbar deutlich häufiger genutzt werden, als wir das bislang annahmen. Das Studio plant etliche Anpassungsoptionen als kostenpflichtige DLCs und gleichzeitig arbeiten sie an neuen Funktionen für diesen Bereich. Unter anderem soll es ein privates Chat-System geben, mit dem sich nur diejenigen Leute unterhalten können, die im gleichen Raum sind...

Abschließend gingen die Entwickler auf das kommende Weihnachtsevent ein, das am 20. Dezember startet. Die wichtigen sozialen Bereiche des Spiels werden festlich geschmückt und Capcom macht "beinahe alle" vergangenen Event-Quests erneut verfügbar. Außerdem könnt ihr ein Item bekommen, das euch erlaubt einen Schneemann zu bauen. Wer das in der Wildnis tut (egal wo), darf sich vom Schneemann Schneebälle holen, mit denen man andere Spieler abwerfen darf. Natürlich gibt es im Aktionszeitraum auch neue Kleidung und Waffen, aber Schneeballschlachten sind wirklich toll!

Ein weiteres Event wurde angesetzt, um den zweiten Geburtstag von Monster Hunter: World am 24. Januar zu feiern. Auch hier wird es neue Kostüme geben, die sehr futuristisch anmuten... unser Palico verwandelt sich dadurch beispielsweise in ein Alien und unsere Klamotten sind ähnlich abgespacet... Frohe Jagd, Freunde.