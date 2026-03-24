Capcom beschreibt, wie sie künftig KI in der Spieleentwicklung einsetzen werden

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Nun mischt sich auch Capcom in die Diskussion über den Einsatz von KI in der Spieleentwicklung ein. Das japanische Medium Game*Spark (über Automaton) berichtet, dass das Unternehmen sich entschieden hat, während einer Präsentation vor seinen Aktionären zu klären, wie es die Technologie künftig nutzen will.

Sie sagen, dass die Menschen weiterhin die Spiele des Unternehmens entwickeln werden, aber KI nutzen werden, um die Entwicklung zu optimieren:

"Unser Unternehmen wird keine KI-generierten Ressourcen in unsere Videospielinhalte integrieren. Andererseits planen wir, diese Technologie künftig aktiv zu nutzen, um die Effizienz und Produktivität der Spieleentwicklung zu steigern. Deshalb testen wir derzeit verschiedene Nutzungsmethoden in unseren Abteilungen, darunter Grafik, Ton und Programmierung."

Angesichts dessen, wie gefeiert, unterhaltsam und meistverkauft Capcoms Spiele in den letzten fünf bis zehn Jahren sind, ist es vielleicht nicht so überraschend, dass Capcom nicht besonders daran interessiert ist, die Dinge zu verändern. Wie siehst du das? Scheint das ein guter und vernünftiger Ansatz für KI in der Spieleentwicklung zu sein?