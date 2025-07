Capcom bereitet Patch 1.020.02.00 für Monster Hunter Wilds vor

HQ

So gut und erfolgreich Monster Hunter Wilds bei der Veröffentlichung war, und jetzt scheint das Spiel ziemlich stark gealtert zu sein. Es geht nicht so sehr darum, an Qualität beim Gameplay zu verlieren, sondern auf technische Verbesserungen und Optimierungen zu warten, die entweder unvollständig sind oder die Probleme überhaupt nicht lösen. Dies ist besonders schmerzhaft auf der PC-Version (Steam) geworden, wo die allgemeinen Kritiken von Capcoms Spiel auf "Gemischt" und die jüngsten Kritiken auf Äußerst negativ" gegangen sind.

Wenn das Studio anfangen will, diese Situation zu ändern und die Beziehungen zu seiner Spielerbasis wieder in gutem Einvernehmen herzustellen, muss es einen großen Wartungsplan für das Spiel organisieren, und heute sehen wir einen ersten Schritt. Heute hat der Support von Monster Hunter Wilds eine Liste bekannter Fehler nach Version 1.020.01.00 gemeldet und erklärt, dass sowohl diese als auch andere bekannte Fehler, die sowohl die Konsolen- als auch die PC-Version betreffen (Stand 8. Juli), mit dem kommenden Patch 1.020.02.00 behoben werden. Unten findet ihr die vollständige Liste der Patchnotes.

Probleme, die in Version 1.020.02.00 behoben werden sollen



Wenn man in Kapitel 6-1 mit Nata spricht, erscheint ein schwarzer Bildschirm, der den weiteren Spielfortschritt verhindert.



*Dieses Problem wird behoben, indem die Lagiacrus-Zusatzmission "Trembling Blue Currents" abgeschlossen wird. Um diese Zusatzmission freizuschalten, müsst ihr die Nebenmission "Forest Doshaguma" abschließen.



Die Lagiacrus-Aufgabe kann in einigen Fällen nicht erneut angenommen werden.



Die Seregios-Aufgabe kann in einigen Fällen nicht erneut angenommen werden.



Ein Fehler, der dazu führte, dass sich die Positionen von Pop-Up Capms unter bestimmten Bedingungen unbeabsichtigt änderten.



Die Lagiacrus können bei einigen Gelegenheiten in der Luft schwimmen.



Wenn der Jäger im Mehrspielermodus gegen die Lagiacrus kämpft, kann es vorkommen, dass er nicht mehr auf die Steuerung reagiert.



Im Kampf gegen die Lagiacrus kann es sein, dass der Unterstützungsjäger nicht aus dem Wasser kommt.



Wenn du die Seregios mit einem Großschwert oder einem schweren Bogengewehr besteigst, kann es vorkommen, dass einige Angriffe nicht registriert werden.



Bei Verwendung der Ladeklinge nimmt die Schärfe stärker ab als zuvor.



In einigen Fällen kann der Verlauf einer Feldvermessung gelöscht werden.



Ein Fehler, der dazu führte, dass sich die Größe von Monstern in Untersuchungsquests, die vor dem Patch für Titel-Update 2 gespeichert wurden, änderte, nachdem dieser Patch angewendet wurde. (Dies wirkt sich nicht auf Quests aus, die nach dem Patch zum ersten Mal gespeichert wurden.)



*Dieser Hotfix-Patch stellt auch die Größe von Monstern in Ermittlungsquests wieder her.



Ein Fehler, der dazu führte, dass die Farben des Seikrets, das vor dem Titel-Update 2-Patch gespeichert wurde, in die Standardfarbe geändert wurden, wenn die Seikret-Anpassung ausgewählt wurde, nachdem sie angewendet wurde. (Dies wirkt sich nicht auf die Farben aus, die nach dem Patch zuerst gespeichert wurden.)



*Dieser Hotfix-Patch stellt die Farben des Seikrets auf die Einstellungen zurück, die vor dem Titel-Update 2-Patch gespeichert wurden. Wenn nach dem Auftreten dieses Problems Anpassungen vorgenommen wurden, bleiben die neuen Farbanpassungen erhalten.



Hoffentlich wird die Community mit diesen Fehlerbehebungen dem Entwicklerteam wieder vertrauen und Monster Hunter Wilds wird sehr bald zu den großen Jagden zurückkehren.