Capcom bereitet eine Ankündigung in Zusammenhang mit Resident Evil für Juni vor

Einige hochrangige Resident-Evil-Botschafter (das ist ein Marketing-Programm von Capcom mit ausgewählten Influencern) haben gestern überraschend mitgeteilt, dass Capcom am 10. Juni etwas im Zusammenhang mit Resident Evil plant. Wir gehen davon aus, dass die meisten Fans Resident Evil 8 sehen wollen (dazu gab es in letzter Zeit ja unglaublich viele Gerüchte), allerdings steht das nicht in Stein gemeißelt. Hinter dieser Ankündigung könnte sich ebenso gut ein DLC für Resident Evil Resistance verbergen oder eine weitere Ankündigung eines Switch-Ports. Es ist außerdem erwähnenswert, dass Sony angeblich Anfang Juni Spiele für die Playstation 5 enthüllen wird und in diesem Zusammenhang ist es spannend, dass Capcom eine Woche später etwas Eigenes vorbereitet. Was denkt ihr?

Quelle: Residentevilonly.net.