Capcom aktualisiert seine Verkaufszahlen mit seinem bisher besten Jahresbericht

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Jahr für Jahr berichten wir über – und genießen – viele der Veröffentlichungen der Videospielabteilung von Capcom. Street Fighter, Devil May Cry, Monster Hunter, Pragmata und natürlich Resident Evil haben sich mit jedem neuen Teil oder mit dem Start – im Fall von Pragmata – sowohl Respekt und Anerkennung von Kritikern als auch der Öffentlichkeit verdient. Und heute sehen wir, wie das Unternehmen im neuesten Finanzbericht abgeschnitten hat.

Im Präsentationsmaterial des Berichts sehen wir, dass die Liste der dreizehn meistverkauften Spiele von Capcom für das Geschäftsjahr 2026 zusammen mit ihren Gesamtverkaufszahlen aktualisiert wurde. Die Geldquelle ist Resident Evil, und der neueste Teil Resident Evil Requiem sticht hier als meistverkaufter Start der Reihe in der Geschichte hervor.

Unterdessen verkaufen sich langjährige Franchises wie Devil May Cry 5 und Monster Hunter Rise weiterhin unglaublich gut, insbesondere Dantes 'Hack and Slash'-Titel, der gerade sieben Jahre auf dem Markt ist.

Monster Hunter Wilds scheint trotz seiner beeindruckenden Gesamtzahl von 11 Millionen Exemplaren hinter seinen grafisch weniger leistungsfähigen und älteren Verwandten zurückzuhinken und hat Schwierigkeiten, in der aktuellen Landschaft Fuß zu fassen. Capcom muss die Nintendo Switch 2-Version fertigstellen, die sie in Arbeit haben, oder an einem möglichen Monster Hunter Rise 2 arbeiten.



Resident Evil Requiem - 6.910.000 Exemplare (FY26) - 6.910.000 Exemplare LTD

Resident Evil 4 (2023) – 3.690.000 Exemplare (Geschäftsjahr 26) – 13.600.000 Exemplare LTD

Resident Evil Village – 3.620.000 Exemplare (FY26) – 14.930.000 Exemplare LTD

Resident Evil 3 – 3.460.000 Exemplare (Geschäftsjahr 26) – 13.336.000 Exemplare LTD

Resident Evil 2 – 2.910.000 Exemplare (Geschäftsjahr 26) – 18.320.000 Exemplare LTD

Devil May Cry 5 – 2.710.000 Exemplare (Geschäftsjahr 26) – 12.940.000 Exemplare LTD

Resident Evil 7 Biohazard – 2.610.000 Exemplare (Geschäftsjahr 26) – 12.940.000 Exemplare LTD

Street Fighter 6 – 2.040.000 Exemplare (FY26) – 6.710.000 Exemplare LTD

Resident Evil 6 – 1.860.000 Exemplare (Geschäftsjahr 26) – 16.880.000 Exemplare LTD

Resident Evil 5 – 1.700.000 Exemplare (FY26) – 19.010.000 Exemplare LTD

Monster Hunter Rise – 1.510.000 Exemplare (FY26) – 18.690.000 Exemplare LTD

Monster Hunter Rise: Sunbreak – 1.420.000 Exemplare (FY26) – 11.300.000 Exemplare LTD

Monster Hunter Wilds – 1.320.000 Exemplare (FY26) – 11.420.000 Exemplare LTD



Abgesehen von Videospielen gilt Capcoms letztes Geschäftsjahr als das beste in der Geschichte des Unternehmens und bietet seinen Investoren in den letzten 11 Geschäftsjahren ein nachhaltiges Wachstum von 10 % sowie das Jahr mit dem höchsten operativen Gewinn und den höchsten konsolidierten Umsatz. Darüber hinaus sind sowohl die Zahl der Mitarbeiter als auch die Gehälter auf allen Ebenen des Unternehmens gestiegen. Capcom hat diesmal definitiv alles gegeben.