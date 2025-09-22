Canvas HiFi erklärt, wie seine neue Soundbar Audio auf einem "hohen Niveau erzeugt, wie es in den Studios gespielt wird"

HQ

Während der letzten IFA 2025 hatten wir die Gelegenheit, uns mit Canvas HiFi auszutauschen und mit dem Audiotechnologieunternehmen über seine neuesten Produkte und Innovationen zu sprechen. In diesem Zusammenhang haben wir mit CSO Yannick Tronsen gesprochen, der die Technologie hinter dem Produkt Canvas erklärt hat und wie es versucht, das, was wir von Soundbars kennen und erwarten, neu zu definieren.

Tronsen geht ausführlich darauf ein, wie diese auffällige und stilvolle Soundbar über sich hinauswächst und neue Technologien und Systeme integriert, um sicherzustellen, dass der Klang wie nie zuvor geliefert wird.

"Ja, die ganze Idee hinter Canvas, als wir mit der Entwicklung begannen, war, dass wir eine Soundbar machen wollten, die nicht nur gut für Fernsehen, Nachrichten und Filme ist, sondern auch für echte Musik in echter Qualität und auf hohem Niveau, wie sie in den Studios gespielt wird", erklärt Tronsen.

"Wie Sie schon sagten, muss man normalerweise, wenn man Audio abspielt und wirklich gute Audiolautsprecher hat, zwei Meter zwischen den Lautsprechern haben. Sie stellen also sicher, dass Sie die Übersprechen abbrechen. Da unser Lautsprecher nicht zwei Meter voneinander entfernt ist, haben wir ein Problem damit.

"Aber wir haben es gelöst, weil wir eine wirklich großartige Technologie namens BACCH 3D eingebaut haben. Es handelt sich um eine Technologie zur Unterdrückung von Übersprechen. Was es tatsächlich tut, ist, eine Art Wand in der Mitte zu bauen, wenn Sie also direkt vor dem Lautsprecher sind, haben Sie eine Art Wand, die sicherstellt, dass der Ton von den linken Lautsprechern zu Ihrem linken Ohr und vom rechten zum rechten Ohr kommt. Und das stellt sicher, dass man, wenn man echte Musik und Filme hört, auch das Erlebnis bekommt, wie es herauskommen und für einen gemacht werden soll.

"Es ist eine erstaunliche Technologie. Es ist mit der Raumkorrektur verbunden, die in das Produkt integriert ist. Wenn Sie also Ihre Leinwand nach Hause holen und sie in Ihrem Wohnzimmer aufstellen, können Sie die Raumkorrektur anpassen und sie vollständig an Ihren Raum anpassen. Auch wenn Sie ein großes Wohnzimmer oder ein kleines Wohnzimmer haben, können Sie in Ihrer Umgebung das Beste daraus machen. Es funktioniert also zusammen und das ist eine erstaunliche Erfahrung. Und das macht das, was man gerade gehört hat, zu dem, was man gerade gehört hat, dass der Klang wirklich so ist, wie er tatsächlich im Studio vom Künstler, der Musik oder dem Film gespielt wird."

Sie können sich das vollständige Interview unten ansehen, um mehr über die vollständige Liste von Canvas HiFi zu erfahren und wie der Canvas selbst mühelos in Ihr Wohnzimmer passt und Teil wird.