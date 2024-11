Candyman Schauspieler Tony Todd ist verstorben

Der US-amerikanische Schauspieler Tony Todd ist nach langer Krankheit verstorben. Todd ist vor allem für seine Rolle als Killer in dem klassischen Horrorfilm Candyman aus dem Jahr 1992 bekannt. Wir haben ihn jedoch schon viele Male auf der großen Leinwand in Filmen wie "The Crow", "Final Destination", "Night of the Living Dead", "The Rock" und "Platoon" gesehen. Tony Todd wurde 69 Jahre alt. Ruhe in Frieden, Tony. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.