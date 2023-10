Candy Crush feiert sein 10-jähriges Jubiläum und King, 20 Jahre als Studio

HQ

Jetzt, wo es so aussieht, als würde es bald Teil der Microsoft-Familie werden, hat King die Gelegenheit genutzt, um in den letzten Tagen zwei der wichtigsten Jubiläen des Unternehmens zu feiern. Auf der einen Seite 20 Jahre Arbeit des Studios, das nun weiter in die Zukunft der KI blickt, um seine beiden beliebtesten Spiele, Farm Heroes Saga und Candy Crush, zu optimieren.

Genau mit Candy Crush feiern sie auch das zehnjährige Jubiläum des Spiels, das 20 Milliarden Dollar Umsatz erreicht hat und 3 Milliarden Downloads überschritten hat.

"Candy Crush Saga war bahnbrechend, es hat die Art und Weise verändert, wie jeder Spiele auf seinen Handys spielt, und 10 Jahre später fühlt es sich an, als hätten wir gerade erst angefangen", sagt Tjodolf Sommestad, Präsident von King. "Ich bin sehr stolz auf das Team und die Arbeit, die sie geleistet haben, um dieses Erfolgsniveau zu erreichen. Wir haben so viel Sorgfalt und Mühe in die Entwicklung eines Spiels gesteckt, das so vielen Menschen Spaß macht, und wir bleiben unserer Mission verpflichtet, die Welt noch viele Jahre lang spielen zu lassen."

"In den letzten zehn Jahren hat sich Candy Crush Saga zu einem kulturellen Phänomen entwickelt, das Millionen von Menschen jeden Tag Freude bereitet", sagt Bobby Kotick, CEO von Activision Blizzard. "Nichts davon wäre möglich ohne unser außergewöhnliches Team und die Spieler, die das Spiel zu einer echten Ikone gemacht haben. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Candy Crush für das nächste Jahrzehnt auf Lager hat."

Spielst du immer noch Candy Crush?