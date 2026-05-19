Cancelled Star Wars: Knights of the Old Republic Remake hätte einen voll gesprochenen Protagonisten gehabt

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Die Star Wars: Knights of the Old Republic Remake scheint uns nirgendwo näher zu sein als echte Hyperspeed-Reisen und Hausdroiden. Einige Fans könnten jedoch erleichtert aufatmen, dass die Originalversion des Remakes eingestellt wurde, da sie eine grundlegende Änderung unseres Protagonisten enthalten hätte.

In einem neuen Cinematic, der von MP1st aufgenommen wurde, bekommen wir nicht nur einen Einblick, wie sich bestimmte Story-Elemente zu Beginn des Star Wars: Knights of the Old Republic Remake verändert haben, sondern es wird auch bestätigt, dass dieses Remake sich für einen vollständig vertonten Protagonisten im Spiel entschieden hätte. Da das Originalspiel einen stummen Protagonisten hatte, bei dem Dialogoptionen als Textfelder angezeigt wurden, hätte das einen erheblichen Unterschied gemacht. Wahrscheinlich hätte sich die Geschichte nicht allzu sehr verändert, aber es hätte bedeutet, dass das Spiel nicht genau eine neu gestaltete Version dessen wäre, was wir aus der Vergangenheit kennen.

Natürlich wurde die Aspyr-Version des Star Wars: Knights of the Old Republic Remake abgesetzt, und nun arbeitet Saber weiter am Spiel. Es scheint, als hätte Aspyr viel Arbeit geleistet, aber diese Arbeit konzentrierte sich hauptsächlich auf den Anfang des Spiels. Wir müssen sehen, ob Saber noch weiter kommt oder ob dieses Projekt noch eine Weile im Schatten bleibt.