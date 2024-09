Camper Van: Make it Home ist deine nächste chillige Puzzler-Obsession

HQ

Wir alle haben Tage, an denen wir alles einpacken, in unsere Autos steigen und einfach sehen wollen, wohin uns die offenen Straßen führen. Glücklicherweise wird Entwickler Malapata Studio bald eine Möglichkeit bieten, diesen Wunsch zu erfüllen, ohne dein Leben hinter dir zu lassen.

Dies wird in Form des Spiels Camper Van: Make it Home kommen, einem lockeren und gemütlichen Organisationspuzzle, bei dem es darum geht, einen nomadischen Lebensstil aufzubauen und zu leben. Die Hauptprämisse des Gameplays scheint sich darum zu drehen, Rätsel und Probleme in der Innenarchitektur zu lösen und Ihr Wohnmobil im Allgemeinen aufgeräumter und komfortabler als zuvor zu gestalten.

Im Rahmen der gestrigen Convergence Games Showcase haben wir einen weiteren Blick auf Camper Van: Make it Home in Aktion in Form eines entspannenden und entzückenden Trailers geworfen, den ihr unten sehen könnt.