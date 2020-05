Camouflaj stellt Release-Version von Iron Man VR fertig

Sony hat in den nächsten Monaten drei exklusive Produkte, die eingeführt werden - The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima und Iron Man VR. All diese Titel wurden in den letzten Wochen und Monaten verschoben, allerdings nur um wenige Wochen. Auch beim neuen VR-Titel von Camouflaj werden wir keine weiteren Verzögerungen erwarten, denn Ende der Woche bestätigte das Team, dass ihr Spiel fertig sei. Mit dem Erreichen dieses Meilensteins steht der Veröffentlichung des Projekts am 3. Juli nichts mehr im Wege.