Camila Mendes wird Teela im Live-Action-Film "Masters of the Universe"

HQ

Wir hören immer mehr von Amazon MGM Studios und Mattel Films ' Live-Action-Filmen Masters of the Universe, aber der Fortschritt ist langsam. Abgesehen davon, dass Nicholas Galitzine von The Idea of You vor einiger Zeit als He-Man gecastet wurde, wurde erst vor kurzem bestätigt, dass Camila Mendes aus Riverdale als He-Mans Geliebte Teela zur Besetzung stößt.

Laut The Hollywood Reporter erfahren wir eigentlich nichts weiter über den Film, aber hoffentlich werden wir mit diesen beiden Schlüsselbesetzungen mehr und mehr über den Film, seine Handlung und vor allem darüber erfahren, wer die Aufgabe übernehmen wird, He-Man und Teela als ruchloser Skeletor ein Dorn im Auge zu sein.

Der Film soll am 5. Juni 2026 in die Kinos kommen.