Cameron Diaz ist offen für eine Rückkehr für eine Fortsetzung von The Mask

Es ist mehr als 30 Jahre her, dass Die Maske die Kinoleinwände zierte, und obwohl der Klassiker von 1994 noch heute in Erinnerung ist, würden viele Leute gerne eine Fortsetzung sehen (nein, Son of the Mask zählt nicht).

Wir wissen bereits, dass Carrey bereit wäre, zurückzukehren, solange die Idee stimmt, und jetzt hat sich sein Co-Star Cameron Diaz dazu geäußert, ob sie zurückkommen würde. "Wenn Jim an Bord ist, dann bin ich vom ersten Tag an auf diesen Rockschößen geritten", sagte sie gegenüber Variety.

Diaz war gerade einmal 22 Jahre alt, als "The Mask" in die Kinos kam, und das verschaffte ihr den Durchbruch als Clubsängerin Tina Carlyle. Sowohl Carrey als auch Diaz haben seitdem eine steile Karriere hingelegt, aber vielleicht ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für sie, sich wieder zu vereinen.