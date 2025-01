Cameron Diaz ist fertig mit Liebeskomödien

HQ

Heute ist der große Tag für alle Cameron Diaz-Fans da draußen, denn die Schauspielerin kehrt in der Action-KomödieBack in Action von Netflix auf die große Leinwand zurück (oder genauer gesagt auf die kleine Leinwand, da sie nicht im Kino läuft). Diaz war ein Jahrzehnt lang nicht mehr im Rampenlicht, nachdem sie zuletzt 2014 in Annie zu sehen war, aber können wir mit diesem neuen Kapitel in ihrer Filmografie davon ausgehen, dass sie für immer zurück ist?

In einem Interview mit Empire klärte Diaz dies auf, indem er völlig zweideutig war. Sie sagte im Grunde, dass sie zwar glücklich sei, zurück zu sein, aber das bedeute nicht, dass sie für immer zurück sei, da sie jedes Recht habe, jeden Film, der ihr geschickt wird, abzulehnen.

"Ich weiß nicht, wie ich das sehe. Das ist schwer zu sagen. Wenn ich es sage, dann wird es zu diesem Ding. Ich behalte mir das Recht vor, jemals wieder einen Film zu machen, und ich behalte mir das Recht vor, ja zu sagen, wenn ich mich dazu entscheide. Ich definiere nichts. Ich bin einfach offen für das, was für mich und meine Familie zu einem bestimmten Zeitpunkt Sinn macht."

Das Einzige, worüber sich Diaz jedoch sicher ist, ist, dass sie mit Liebeskomödien fertig ist, da sie stattdessen vorhat, ihre Zeit den Mom-Coms zu widmen. Konkret fügt Diaz hinzu: "Keine Liebeskomödien mehr, nur noch Momcoms."

Um Diaz wieder im Rampenlicht zu sehen, könnt ihr euch ab sofort Back in Action auf Netflix ansehen.