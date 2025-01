Cameron Diaz ist Back in Action in der Netflix-Serie... Du verstehst, worauf es ankommt

HQ

Die größte Filmergänzung, die Netflix in diesem Monat in der Tasche hat, ist ein Action-Epos, in dem nicht nur Jamie Foxx, sondern auch Cameron Diaz in ihrer ersten Rolle vor der Kamera seit einem Jahrzehnt zu sehen ist. Der Film ist passenderweise als Back in Action bekannt, und mit seiner Premiere auf dem Streamer am 17. Januar ist ein neuer Trailer eingetroffen.

Die Handlung des Films ist ziemlich typisch für Netflix-Action, da Diaz und Foxx ein Paar spielen, das in ihr früheres Leben als Spionageagenten zurückgezogen wird, als ihre Identität enthüllt wird. Dies führt dazu, dass sie gefährlichen Leuten ausweichen müssen, die sie jagen, während sie versuchen herauszufinden, warum sie nach so langer Zeit wieder im Fadenkreuz sind.

Die offizielle Synopsis zum Film lautet wie folgt: "Jahre, nachdem sie ihr Leben als CIA-Spione aufgegeben haben, um eine Familie zu gründen, finden sich Emily und Matt in der Welt der Spionage wieder, als ihre Tarnung auffliegt."

Back in Action wird von Seth Gordon von Horrible Bosses und Baywatch inszeniert und basiert auf einem Drehbuch, das Gordon und Brendan O'Brien gemeinsam geschrieben haben.

