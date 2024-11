Cameron Diaz feiert sein Comeback an der Seite von Jamie Foxx in der Netflix-Serie "Back in Action" Der Film debütiert im Januar auf dem Streamer.

Einst zählte Cameron Diaz zu den größten Stars Hollywoods, doch nach Erreichen des Höhepunkts ihrer Karriere zog sich die Schauspielerin aus dem Rampenlicht zurück und verschwand nahezu vollständig. Nun scheint das Rampenlicht Diaz wieder in seinen Bann gezogen zu haben, da sie in die Schauspielerei zurückkehrt, um neben Jamie Foxx in einem Netflix-Actionfilm mitzuwirken. Der Film erzählt die Geschichte eines ehemaligen CIA-Paares, das die Spionagewelt hinter sich lassen wollte, um eine Familie zu gründen. Doch Emily (Diaz) und Matt (Foxx) werden bald erneut in das Leben hineingezogen, das sie verlassen hatten, als ihre verdeckte Identität auffliegt und sie ins Visier geraten. Der Film, bekannt als "Back in Action", wird am 17. Januar 2025 auf Netflix veröffentlicht. Unten können Sie den Trailer ansehen, um zu entscheiden, ob er es auf Ihre Watchlist schafft. HQ