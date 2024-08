Cameron beschreibt Avatar: Fire and Ash als viel gewalttätiger und voller Wut und Hass

Wie ihr wisst, wurde der dritte Avatar-Film vor wenigen Tagen auf dem großen D23-Event von Disney offiziell enthüllt. Feuer und Asche, wobei wir uns auf ein völlig neues Gebiet von Pandora konzentrieren, in dem wir auch auf eine völlig neue und deutlich aggressivere, wütende Form der Na'vi treffen werden.

Cameron, der kurz nach der Show interviewt wurde, beschrieb den Film als eine deutlich düsterere Geschichte als die beiden vorherigen, mit mehr Gewalt, Wut und Hass. Gegenüber Entertainment Weekly sagte er:

"Es hat lange gedauert, bis ich einen Titel gefunden habe, bei dem ich das Gefühl hatte, dass er mit dem in dem Film in Resonanz steht. Ich glaube nicht, dass ich zu viel darüber sagen kann, bis man den Film gesehen hat und sieht, was er bedeutet, aber wenn man bei Feuer an Hass, Wut, Gewalt und solche Dinge denkt, und Asche ist die Nachwirkung."

"Also, was sind die Nachwirkungen? Trauer, Verlust, oder? Und was bedeutet das dann in der Zukunft? Mehr Gewalt, mehr Wut, mehr Hass. Es ist ein Teufelskreis. Das ist also die Denkweise. Ich denke, es geht an dunklere Orte als die vorherigen, aber es ist immer noch dieses offene, glorreiche, großartige Abenteuer, das wir jedes Mal anstreben, wenn wir uns auf den Weg machen."

"Aber wir haben keine Angst, in die dunklen Orte unserer Charaktere zu gehen, was ich auch gut finde. Ich denke, das ist auch das, was die Leute wirklich wollen, wenn sie einen Charakter gut kennenlernen, entweder durch eine Serie oder was auch immer sie verfolgen. Sie wollen mehr wissen. Sie wollen mehr über sie wissen, sozusagen herausfinden, wo ihre Grenzen liegen. Und das tun wir."

Avatar: Fire and Ash wird am 19. Dezember 2025 Premiere haben, gefolgt von Avatar 4 am 21. Dezember 2029 und Avatar 5 am 18. Dezember 2031. Wie bereits erwähnt, hat Cameron auch Ideen für einen sechsten und siebten Film. Falls es Interesse aus dem Publikum gibt.

Freuen Sie sich auf Avatar: Fire and Ash ?