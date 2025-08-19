Cambridge Dictionary erweitert um "delulu", "broligarchy" und "skibidi"

HQ

Jedes Jahr werden Wörterbücher um eine Reihe neuer Begriffe erweitert, um sicherzustellen, dass das immense Informationslexikon aktuell und relevant bleibt. Zu diesem Zweck hat die Cambridge Dictionary nun eine Reihe neuer Wörter enthüllt, die in ihre Reihen aufgenommen werden, und viele enthalten Online-Slang-Begriffe, die durch die Internetkultur populär geworden sind.

Laut BBC News wurde uns mitgeteilt, dass von den 6.000+ Wörtern, die jedes Jahr in das Wörterbuch aufgenommen werden, im Jahr 2025 Ausdrücke wie "delulu", "broligarchy", "tradwife" und sogar "skibidi" aufgenommen wurden.

Das Wörterbuch geht dann noch einen Schritt weiter und versucht, Definitionen für viele dieser Wörter bereitzustellen, einschließlich der Formulierung von skibidi wie folgt:

"Ein Wort, das verschiedene Bedeutungen haben kann, wie z.B. "cool" oder "schlecht", oder ohne wirkliche Bedeutung als Witz verwendet werden kann."

Laut dem lexikalischen Programmmanager Colin McIntosh sind die Wörter, die hinzugefügt werden, nur diejenigen, " von denen wir glauben, dass sie einen langen Atem haben werden", was darauf hindeutet, dass Skibidi auch in den kommenden Jahren ein beliebter Begriff sein wird.