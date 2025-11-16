Callum Turner jetzt der Favorit für die Nachfolge von Daniel Craig als Bond

HQ

Seit geraumer Zeit gilt Aaron Taylor-Johnson als der naheliegendste und beliebteste Nachfolger von Daniel Craigs Bond. Doch nun führt der 35-jährige Callum Turner laut mehreren großen Wettunternehmen die Charts an – mit 27,6 Prozent Vorsprung vor Taylor-Johnson, der nun mit 26,3 Prozent auf dem zweiten Platz liegt.

Dieser Ausschlag zu Turners Gunsten kommt nicht von ungefähr, hat er sich doch über die Jahre als zuverlässiger und höchst kompetenter Schauspieler etabliert. Mit mehreren Rollen in Schwergewichten wie Phantastische Tierwesen und Meister der Lüfte. Seine britische Herkunft und sein gemeißeltes Kinn helfen natürlich auch, und die Begeisterung im Internet ist offensichtlich. Viele Fans sehen in ihm einen der besten Kandidaten für die Rolle des Bond.

In der Zwischenzeit haben die Spekulationen an Dynamik gewonnen, nachdem Denis Villeneuve endlich die Dreharbeiten zu Dune: Part Three abgeschlossen hat, was es ihm ermöglicht, sich voll und ganz auf sein James-Bond-Projekt zu konzentrieren, das ihm nach der Übernahme des Franchise von Barbara Broccoli und Michael G. Wilson durch Amazon im Wesentlichen auf dem Silbertablett serviert wurde.

Glaubst du, dass Callum Turner für die Rolle des nächsten James Bond geeignet wäre?