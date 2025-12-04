Callum Turner gilt Berichten zufolge als Favorit, der nächste James Bond zu werden

HQ

Das Thema, wer als nächster James Bond besetzt wird, ist eine sehr merkwürdige Angelegenheit. Es werden viele Namen genannt, aber nur wenige scheinen wirklich Sinn zu ergeben, da es sich um eine Rolle handelt, an die ein Schauspieler wahrscheinlich für die nächsten zehn Jahre gebunden sein wird. Obwohl Idris Elda und Tom Hardy einst Favoriten waren, deutet der Zeitaufwand für die Rolle darauf hin, dass ein jüngeres Gesicht gewählt wird, weshalb Aaron Taylor-Johnson, Tom Holland, Theo James, Aaron Pierce und viele weitere für die Position in Betracht gezogen werden. Es scheint, dass gerade eine Person als die wahrscheinlichste für die aktuelle Aufgabe hervorsticht.

Der Standard hat festgestellt, dass Buchmacher Coral Callum Turner nun als wahrscheinlichsten Kandidaten für den nächsten 007 eingestuft hat. Turner, der derzeit mit der Popikone Dua Lipa verlobt ist, ist vielleicht am bekanntesten für seine Auftritte in Masters of the Air und bald auch in der Rom-Com Eternity, zusammen mit Elizabeth Olsen und Miles Teller.

Wettquoten mögen wie eine triviale Angelegenheit erscheinen, aber das Interessante an diesem Anstieg des Interesses an Turner ist, dass seine Chancen, Bond zu werden, in den letzten Tagen von 5-2 auf 7-4 gestiegen sind – sollten wir also mit einer Ankündigung rechnen...?

Wäre Turner ein guter Bond oder gibt es jemand anderen, den du gerne für die Rolle sehen würdest?