Callina Liang spielt Chun-Li im neuen Street Fighter-Film

Jetzt wissen wir, wer die Rolle des in den Hintern tretenden Chun-Li in der Verfilmung von Street Fighter von Legendary übernehmen wird. Deadline berichtet, dass Callina Liang, die vor allem aus Filmen wie Steven Soderberghs Presence und Bad Genius bekannt ist, für die Rolle unterschrieben hat, die, ehrlich gesagt, wirklich gut werden könnte. Liang, der erst 25 Jahre alt ist, spricht fließend Englisch und Mandarin und ist (wenn man Reddit glauben darf) ein Kampfsport-Enthusiast.

Damit reiht sie sich in Schwergewichte wie Andrew Koji (Ryu), Noah Centineo (Ken), Jason Momoa (Blanka), Roman Reigns (Akuma) und Orville Peck (Vega) ein, die Erwartungen sind also hoch. Der Film wird von Kitao Sakurai inszeniert, der zuvor unter anderem an Bad Tri gearbeitet hat, und soll diesen Herbst mit den Dreharbeiten beginnen und am 20. März nächsten Jahres in die Kinos kommen.

Der letzte Versuch, der Rolle gerecht zu werden, war, wie wir alle wissen, Kristen Kreuks Herumfummeln in The Legend of Chun-Li, einem Film, an den sich wohl nur wenige erinnern, und das aus gutem Grund. Jetzt scheint es jedoch so, als ob Legendary sein Vorhaben tatsächlich ernst nimmt, und wir sind vorsichtig gespannt.

Was denkst du über den kommenden Street Fighter ? Wird es gut sein?