Call of the Sea: "Wir wollten eine Welt zeigen, in der Abenteuer real sind"

Vor ein paar Tagen endete das diesmal rein digitale Gaming-Event "Fun & Serious Game Fest 2020" und wir haben die Show, die jährlich in Bilbao, Spanien, stattfindet, als Medienpartner online begleitet. Im Rahmen der Veranstaltung hatten wir Gelegenheit, die Studio-Mitbegründerin und Studiochefin von Out of the Blue zu treffen, Tatiana Delgado. Mit der Frau haben wir uns über Call of the Sea unterhalten, den neuesten Titel des Studios.

"Wir haben uns für diese Kulisse entschieden, weil wir die Referenz aus klassischen Abenteuerfilmen und Romanen, wie Indiana Jones und King Kong, [vor Augen] hatten", begann Delgado die Inspirationen hinter der einnehmenden Optik des Spiels zu beschreiben. "Wir wollten einen Ort aufzeigen, in dem Abenteuer real sind und in dem man sich nicht so einfach mit dem Rest der Welt in Verbindung bringen kann. Wenn ihr euch auf einer Insel verirrt habt, dann zeigt das auf, dass die Welt immer noch ein gefährlicher Ort sein kann und dass diese Ort unbekannte Rätsel beherbergt [...]."

"Wir haben Inspiration aus den Werken von H.P. Lovecraft gezogen, der in seinen Romanen [viele der] frühen Zwanziger- und Dreißigerjahre-Settings abhandelt. Deshalb haben wir uns entschieden, dieses Spiel an diesem Ort stattfinden zu lassen."

Delgado sprach anschließend ausführlicher über die Hintergrundgeschichte von Call of the Sea. In dem Spiel übernehmen wir die Rolle über Nora, "eine Frau, die in den Dreißigerjahren lebt und krank ist. Deshalb ist ihr Mann fortgegangen, um eine Heilung zu finden. Er macht sich auf den Weg in den Südpazifik, kehrt jedoch nie wieder zurück. Nora findet [irgendwann] die Kraft, auf die Suche nach ihren Ehemann zu gehen und [obwohl] sie nie ihr Haus verlässt, muss sie um die ganze Welt reisen, um ihn zu suchen."