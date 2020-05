Call of the Sea bietet Geheimnisse und Rätsel in einer farbenfrohen Welt

Eines der Games, das gestern Abend im Inside-Xbox-Livestream auffiel, war Raw Furys buntes Abenteuer Call of the Sea. Laut der offiziellen Homepage des Spiels werden wir in der Haut der Protagonistin Norah eine mystische Insel erkunden, weil sie herausfinden möchte, was mit ihrem Ehemann passiert ist. In dieser tropischen Umgebung finden wir nicht nur ein kleines Paradies vor (das uns zumindest in Bezug auf sein Design vage an Sea of Thieves erinnert), es wird auch Rätsel und Puzzle zu lösen geben. Natürlich verspricht Raw Fury auch eine spannend erzählte und gut geschriebene Geschichte, aber das finden wir Ende des Jahres selbst raus. Einen brandneuen Trailer und einige Screenshots findet ihr unten.

