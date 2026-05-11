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Wenn das Erstellen eines eigenständigen Spiels – oder irgendeiner Art von Kunstform – eine Herkulesaufgabe für sich ist, dann könnte es eine besondere Hölle unserer eigenen Schöpfung sein, sich an die schöne, aber schmerzhafte Aufgabe zu versuchen, eine Fortsetzung zu schaffen, aber es ist auch aus gutem Grund eine verlockende. Die Natur dieses Mediums aus ständigem mechanischem Experimentieren bietet diese wunderschöne Vision einer unberührten Decke, eine Übung sowohl in Fantasie als auch in Selbstreflexion, bei der man betrachtet, was vorher war, und nicht nur das Kommende visualisiert, sondern auch das, was verändert werden kann.

Out of the Blue Games' Call of the Sea war ein paar Dinge, aber für mich ist das Wort, das es am besten beschreibt, "fokussiert". Es ist ein Werk, das von einer Mystik geplagt ist, die an seine lovecraftsche Inspiration erinnert, aber von einer kitschigen Melancholie angetrieben wird, die eine Welt unmöglichen Wissens weniger durch die Linse des Horrors, sondern mehr durch die Augen von Tragödie und Schönheit betrachtet. Dies ist natürlich eher ein allgemeiner Rahmen für die Rätsel und Rätsel, die die verlorene Insel zu bieten hatte, definiert aber auch ihre Identität sowohl als eigene Sicht auf die Schrecken jenseits als auch als Charakterstudie von Norah und dem menschlichen Aspekt und den Reaktionen, die diese Geheimnisse umgeben. Es war kurz, es war direkt... Und ganz im wahren Unverständlichen Wissensstil ließ es ein paar Türen offen.

Die Welt von Call of the Elder Gods wird durch ihre Inspirationen geprägt: die Werke von Lovecraft, Noir-Filme der 50er Jahre, Science-Fiction-Literatur, die unsere Sicht auf das Unbeschreibliche geprägt hat, und natürlich Call of the Sea selbst, sodass es keine Option ist, mehr davon im wörtlichen Sinne zu machen – selbst wenn, wäre es wahrscheinlich nicht die beste – und so musste Call of the Elder Gods sich der Realität stellen: Was liegt hinter Norahs Erfahrungen und Charakter?

Die Antwort entpuppt sich als großspurig... und auch ziemlich chaotisch.

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Von einer rätselgefüllten tropischen Insel aus geht die Fortsetzung in alle Richtungen und präsentiert eine Welt voller amerikanischer Eigenheiten der 50er Jahre und Verschwörungen des Kalten Krieges, präsentiert in einer Mischung aus noir-artigem Tempo und Erzählweise mit einer Prämisse von 80er-Indiana Jones, mit ein wenig Zeitreise-Tricks zur Abrundung... Du weißt schon, wie die übliche Call of Cthulhu-Kampagne! Zu sagen, diese Umwälzung der Landschaft sei massiv, wäre eine Untertreibung; Die Sammlung atemberaubender Räume und Setpieces definiert praktisch das gesamte Erlebnis – Umgebungen, die für sich genommen weit mehr als tausend Dialogzeilen oder Erzählungen aussagen. Die 3D-Textur- und Modellarbeit ist perfekt und führt zu dem Gefühl von Größe und Ort, das man wirklich braucht, um aus einem Erlebnis herauszukommen, das so von der Atmosphäre abhängt, wie dieses hier, wobei das exzellente Licht- und Sounddesign zu köstlichen Sahnehäubchen auf einem Kuchen visueller Stärke werden.

Ich kann wirklich nicht genug betonen, wie hübsch alles aussieht, selbst in seinen hässlichsten Momenten. Der vereinfachte Cartoon-Stil sieht für sich genommen gut aus, aber Orte wie das Versteck der Geheimgesellschaft oder die Gärten von Pnakotus überwinden ihre eigenen Barrieren und vermitteln die Illusion einer Tiefe und Offenheit, die ihnen fehlt.

So schön sie auch sein mögen, diese großen Räume und Ruinen werden nicht viel bedeuten, wenn sie nichts zu erzählen und, noch wichtiger, zu zeigen haben, und genau hier kommt die Kraft ihrer Rätsel ins Spiel. Jeder Hauptbereich und jedes Kapitel ist ordentlich in ein oder zwei große Rätsel unterteilt, die der Spur ihres Vorgängers folgen; Es hat das Gefühl eines Point-and-Click-Abenteuers, bei dem deine Werkzeuge lediglich das Wissen sind, das du im Notizbuch anhäufst – Deduktionsstücke, die am hellsten leuchten – du hast eine Fülle an Informationen, die du destillieren und in einen Rahmen packen kannst, die auf die Lösung warten.

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Der Höhepunkt des Spiels ist vielleicht das gesamte Kapitel 3, das die schiere Verkörperung des detektivähnlichen Geistes im Code ist – ein kompliziertes Werk aus Fäden und losen Hinweisen, die dein Gehirn hin und her bewegen, bis du sie zusammenfügst, getränkt in der düsteren Atmosphäre und der kleinen Erzählung einer Gruppe seltsamer Individuen, die kurz davor sind, sich gegenseitig an die Kehle zu springen. Es ist der höchste Punkt des Spiels, was es ein wenig schade macht, dass künftig nichts wirklich mithalten kann. Ich kann kaum behaupten, dass irgendeines der Rätsel in Call of the Elder Gods schlecht ist; es ist eine sehr kompetente Sammlung von Hirnsportaufgaben, die nie ein Konzept wiederholen, und es macht Spaß, zu lernen, wie man die Mechanismen einer Enigma-Maschine entschlüsselt oder von Sternbildern geleitet wird, doch je länger ich mich damit auseinandersetze, desto mehr wünsche ich mir, es würde sein Potenzial konsequenter entfalten.

Es gibt ein paar Abschnitte, die sich entweder seltsam geradlinig und einfach anfühlen oder viel zu lange dauern, sei es der schwache Einsatz des Charakterwechsels, der nicht über die grundlegendsten Anwendungsfälle hinausgeht, oder die Notwendigkeit, durch lange Spaziergänge, die durch eine Lauftaste nicht gerettet werden können, viel toten Raum wiederzugehen. Letzteres wird dadurch noch verschärft, dass man weiß, dass die einzige wichtige Information immer im Notizbuch ist, sodass es nicht gerade meine Definition von Befriedigung ist, Zeit zu verschwenden, weil man einen versteckten Hinweis auf der anderen Seite der Karte übersehen hat oder weil man einen weit entfernten Mechanismus braucht.

Abgesehen von diesen Stolpern ist es lobenswert, wie jeder einzelne von ihnen die kleinen Geschichten erkennt, die ihre Zimmer umgeben. Das sind nicht nur Notizen, die ein bestimmtes Ereignis oder eine Dekoration festhalten, sondern Hinweise, die eine eigene Geschichte erzählen, Rätsel, die eine unsichtbare Erzählung aus dem Vorfeld erschaffen und lösen, verstreute Erinnerungen, die sich in Kontext formen. Das ist es, was gute Umwelträtsel erreichen: ein Entdeckungsgefühl in jedem Schritt, etwas, das über das isolierte Puzzle hinausgeht. Das ist etwas, das auch sein Vorgänger geschafft hat, aber mit dem zusätzlichen Kontext und der schieren Vielfalt an Ideen und Orten ist es hier vielleicht noch beeindruckender. Und es ist gut, dass Call of the Elder Gods das konsequent zu seinem Vorteil nutzt, denn sonst hätten wir eine Erzählung, die trotz aller Ambitionen nur wenig außer ihren eigenen Hauptfiguren bietet.

Wenn es etwas gibt, das es im Vergleich zum Vorgänger unbedingt erreichen will, dann ist es, dass man sich wirklich für Harry interessieren lässt – einen Charakter, der einst nur durch Norahs Augen und Erinnerungen existierte und nun einen richtigen Bogen und Schmerzen bekommt – ganz zu schweigen von der Beziehung, die er und Elizabeth miteinander haben, die voneinander springen und dem Spiel eine Interpersönlichkeit verleihen, die es vom Vorgänger unterscheidet, Und beide sind die einzigen Herzen des Spiels. Um sie herum gibt es jedoch eine Geschichte, die scheinbar Angst hat, alles zu geben.

Trotz aller Anspielungen und der Liebe zu Pastiche-Elementen, die anfangs charmant sind, hat bis zum Abspann kaum etwas Eindruck hinterlassen; Call of the Elder Gods hat unglaublich coole Konzepte und Ideen, die in der Umsetzung nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen, Schatten, die man von weitem sehen kann, und Wendungen, die nicht so intelligent sind, wie sie denken, selbst wenn Zeitreisen im Spiel sind. Er versucht, seine Handlung so zu präsentieren, dass sie für Neulinge verständlich ist, was ich in gewisser Weise respektiere, aber am Ende verschwendet er dadurch viel wertvolle Zeit und Möglichkeiten. Die Antagonisten sind im Grunde ein Non-Sequitur, obwohl das Spiel immer wieder das Gegenteil andeutet, ein Signal, das darauf hinweist, dass das Spiel darauf besteht, viele Belohnungen, die Kapitel 6 unsanft präsentiert, zu entschärfen, und es lässt mich andere stilistische Entscheidungen mit weniger Anmut sehen. Norahs Erzählung beginnt faszinierend und warm, aber am Ende hat sie nur erreicht, dass die Zwischensequenzen viel zu steif wirken, und sie trägt kaum dazu bei, die Buch-/Noir-Erzählung hinzuzufügen, die sie anstrebte, aber das schlimmste Beispiel sind die falschen Dialogverzweige, die keine virtuelle Wirkung haben, außer die Reihenfolge zu verändern, in der man Dinge hört. Und in den Fällen, in denen es etwas beeinflusst, ist es weniger die Geschichte selbst, sondern mehr eine leicht andere Zwischensequenz, die zum gleichen Punkt führt. Es gibt keine Schleife mehr, aber was bleibt, ist eine Linie.

Call of the Elder Gods wusste, was es sein wollte, aber das bedeutete auch, dass es eine viel unfokussiertere Erfahrung sein würde, überall herumspringen und eine schnelle, größere Geschichte voller Verschwörungen und Rätsel an die Wand werfen. Wenn man es so sieht, ist es überraschend, wie sehr es wirklich haften bleibt.

Der Abschluss der Geschichte und die wichtigsten Punkte lassen mich kalt zurück, aber wenn ich auf den Großteil zurückblicke, bin ich immer noch beeindruckt von den ehrfurchtgebietenden Anblicken, den kreativen Rätseln, die in ihrer besten Qualität aufsteigen, den Momenten persönlicher Schlagabtausche zwischen Harry und Elizabeth, die mich zum Lächeln brachten. Für jeden Schritt zurück, den er macht, gibt es zwei Schritte vorwärts, und selbst wenn manche nicht so weit zurücklegen, verlässt er den Raum an einer Stelle, die seinem Status würdig erscheint.