Call of Juarez: Gunslinger schießt schlussendlich auf Nintendo Switch

Kürzlich gab es einige Gerüchte zu einem möglichen Nintendo-Switch-Port von Call of Juarez: Gunslinger. Diese Meldungen bewahrheiten sich gestern Abend, nachdem Entwickler Techland den Western gestern Abend für die Plattform bestätigen konnte. Das Comeback wurde auf den 10. Dezember datiert, laut Pressemitteilung können wir uns darauf freuen, sowohl HD Rumble als auch Motion Control in dieser Version zu sehen. Einen Trailer zur Switch-Edition von Call of Juarez: Gunslinger findet ihr unten, das Spiel erschien ursprünglich auf den Konsolen (und dem PC) der letzten Generation.

You watching Werben