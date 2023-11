Call of Dutys neuester Anti-Cheater-Versuch beinhaltet das Durchtrennen von Fallschirmen

HQ

Jetzt, da Call of Duty: Modern Warfare III da ist, hat Activision einen Bericht darüber veröffentlicht, wie es seine Bemühungen fortsetzt, die Cheater-Horden zu bekämpfen und zu überwinden, die seine Call of Duty Multiplayer-Erfahrungen plagen. Dies geschieht hauptsächlich in Form des Einsatzes von maschinellem Lernen, um die Effizienz und Stärke seiner Anti-Cheating-Bemühungen zu erhöhen, aber für Warzone beinhaltet dies auch eine praktischere und urkomischere Möglichkeit, einen Betrüger davon abzuhalten, das Spiel von jemandem zu ruinieren.

Das neue Feature ist einfach als Splat bekannt und sieht Activision in der Lage, den Fallschirm von jedem Betrüger zu schneiden, was bedeutet, dass er in den Tod stürzt, bevor das Spiel überhaupt beginnt. Activision sagt über die Funktion:

"Wenn ein Cheater entdeckt wird, können wir mit Splat zufällig und zum Spaß seinen Fallschirm deaktivieren und ihn nach dem Auslösen in den Boden schleudern."

Das wirklich Lustige an dieser Funktion ist, dass sie auch so eingestellt werden kann, dass ein Betrüger, wenn er springt, 10.000 Fuß in die Luft katapultiert wird und auf einen Crashkurs mit einem festen und unvermeidlichen (fallschirmlosen) Sturz in den Tod gerät. Wir erwarten, mehr darüber zu erfahren, wie Splat in Zukunft implementiert wird.

Denkst du, dass Splat eine gute Lösung für das Cheater-Problem von Call of Duty ist?