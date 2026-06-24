Call of Dutys Identitätskrise: Ist Modern Warfare 4 entscheidend für den größten Shooter der Welt?

HQ

Call of Duty ist seit über zwanzig Jahren ein fester Bestandteil des Gamings, doch da es sich seinem 25-jährigen Jubiläum nähert, steht das einst scheinbar unaufhaltsame Franchise an einem Scheideweg. Klar, es gab in der Vergangenheit Stolperer (Black Ops 4, wir schauen dich an), aber die aktuelle Situation, in der sich Activision befindet, bedeutet, dass der diesjährige Teil der COD-Reihe sie entweder vom Abgrund zurückholen oder ihren einst eisernen Griff auf das FPS-Genre zerbrechen könnte wie der Elden Ring.

Auch wenn das etwas weit hergeholt erscheinen mag, steckt COD definitiv in Schwierigkeiten. Die Serie befindet sich auf einem wackeligen Boden, nachdem sie die Spieler massenhaft an das Wiederaufleben des Rivalen Battlefield abgegeben hat und der Verlust von 300 Millionen Dollar, der auf die Preiserhöhung des Game Pass zurückzuführen ist. Doch die Probleme mit COD gehen etwas tiefer, da dies lediglich die Folgen von Symptomen sind, die in den letzten Jahren tief im Franchise verwurzelt sind.

Der einst maßgeberhafte militärische FPS, der stolz auf schnelle Steuerung, heftiges Schusswaffenspiel und die höchste militärische Fantasie war, ist stetig das Spiel geworden, das alles bietet. Von einem Live-Service-Element, einem Battle Royale und genügend Skins, um Fortnite mitzuhalten, hat sich Call of Duty zu etwas ganz anderem entwickelt als 2006 und steht nun vor einer Identitätskrise. Um allen gerecht zu werden, scheint es jetzt niemanden mehr anzusprechen.

Aber es gibt einen Weg, das Blatt zu wenden.

Werbung:

Sein Prestige zurückgewinnen

COD ist es gewohnt, den Reset-Knopf zu drücken, was hier notwendig ist. Es kehrte 2019 mit dem Modern Warfare-Reboot zu seinen Wurzeln zurück, was von Kritikern sehr positiv aufgenommen wurde. Das muss es wieder tun, nicht nur mit seiner Kampagne, sondern auch mit seinen Mechaniken. Es muss der – in gewisser Weise – bodenständige Militär-Shooter sein, der er vor zwanzig Jahren war.

Zunächst einmal ist Omnimovement zu einer selbst zugefügten Wunde für die Serie geworden. Als es 2024 in Black Ops 6 eingeführt wurde, fühlte es sich frisch an. Die Spieler hatten plötzlich einen ganz neuen Bewegungsspielraum, was das Spiel ganz neu wirken ließ. Aber es dauerte nicht lange, bis die Try-Hards und die Schwitzer daraus etwas Schreckliches machten. Und ab Black Ops 7 hast du plötzlich Lobbys voller Parkour-Experten, die rutschen, an der Wand laufen und allgemein das Leben für alle anderen zur Hölle machen, die es nicht gemeistert und ausgenutzt haben.

Season Passes und Warzone verschwinden höchstwahrscheinlich nicht, aber zumindest braucht es einen Skin-Filter. Nicht jeder kommt zu COD und will sehen, wie die Teenage Mutant Ninja Turtles sich mit dem Terminator prügeln, bevor sie von Nicki, Minaj und Homelander als Third Party überfallen werden.

Werbung:

Vielleicht sollte es auch sein weit verbreitetes Betrügerproblem lösen, anstatt nur darüber zu sprechen, wie es sich "konsequentem Handeln" verpflichtet fühlt. Diese aktuelle Surfshark-Studie hat Activision wirklich geärgert, aber wenn Betrug in der Reihe seit Jahren weit verbreitet ist, fragen sich viele, was dieses konsequente Handeln über das Posieren hinausgeht, wenn jemand auf das Offensichtliche hinweist.

Und was ist mit seiner Kampagne? Während der Mehrspielermodus die meisten Spieler dazu bringt, Call of Duty zu spielen, gibt es einen erheblichen Teil der Fans, die das Spiel gerne für das Einzelspieler-Erlebnis in die Hand nehmen. Manche von uns sind etwas introvertierter, und das ist okay (und vielleicht haben wir nicht mehr die Reaktionszeiten und unsere Handgelenke klicken wie Geigerzähler). Eine Rückkehr zu einer Michael-Bay-ähnlichen Kampagne wäre perfekt. Etwas, das dieses Actionfilm-Thriller-Gefühl hat, voller Spannung und mit großartigen Setpieces abgerundet. Nicht die furchtbar umverpackten und faulen 'Open Combat Missions', mit denen sie nicht nur einmal, sondern zweimal durchgekommen sind.

Tatsächlich, warum nicht Michael Bay einbeziehen? Er arbeitet bereits an einem Film, der buchstäblich aus den Schlagzeilen stammt: Operation Epic Fury, ein Film, der die Geschichte jener US-Piloten erzählt, die kürzlich im Iran abgeschossen wurden. Es könnte dieses Jahr etwas spät sein, ihn einzubinden, und er scheint selbst etwas beschäftigt zu sein, aber vielleicht nächstes Jahr, besonders da es mit der Ankündigung von Modern Warfare 4 einen Hoffnungsschimmer für COD geben könnte.

Infinity Ward ist zurück, plus weitere Gründe, hoffnungsvoll zu sein

Activision entfernt sich von Black Ops nach einer zweijährigen Veröffentlichung und kehrt nun mit einem vierten Teil in Korea zu Modern Warfare zurück. Sie verspricht nicht nur, die Art von Kampagne zurückzubringen, nach der sich die Fans gesehnt haben, sondern verspricht auch, sich mehr auf die Soldaten zu konzentrieren statt auf die Spezialisten von Taskforce 141. Allerdings kehrt der Mann mit dem großartigen 'Tache Captain Price zwar zurück, aber es scheint, als könnte er diesmal eine ziemlich unerwartete Rolle spielen. Es wird außerdem richtig Einzelspieler und ausschließlich offline sein.

HQ

Wir könnten auch eine Rückkehr zu einem moderateren Bewegungsstil sehen, da Infinity Ward sich von Omnimovement und Wand-Jumping abwenden will und stattdessen etwas Realistischeres und dennoch so "schnell und flüssig wie möglich" bleibt.

Und nicht nur das, Activision hat auch das Hautproblem angegangen. In einer kurz nach der Ankündigung des Spiels auf X veröffentlichten Erklärung wies Infinity Ward schnell darauf hin, dass ihr Ziel darin besteht, sich authentisch für das zu fühlen, was Modern Warfare ist, und das "beinhaltet Kosmetika und Kollaborationen. Wir sind entschlossen, es bodenständig zu halten." Erwarten Sie also nicht, dass Sie später in diesem Jahr gegen Bugs Bunny oder Ice Spice antreten müssen. Wir erwarten große Seufzer der Erleichterung.

Zu groß, um zu scheitern?

Natürlich ist all das der Grund, warum Modern Warfare 4 sich wie ein so entscheidender Moment für die Reihe anfühlt. Es werden große Versprechen gemacht, aber Infinity Ward muss noch liefern. Call of Duty ist nicht in Gefahr, über Nacht zu verschwinden; Es ist immer noch einer der größten Namen im Gaming. Aber sie kann sich nicht mehr allein auf ihren Ruf verlassen. Battlefield hat wieder Fuß gefasst, Spieler werden zunehmend wählerisch, wo sie Zeit und Geld investieren, und das Wohlwollen gegenüber der Serie wurde durch jahrelange fragwürdige Entscheidungen untergraben.

Eine weitere umstrittene Veröffentlichung wie Black Ops 7 würde Call of Duty zwar nicht zerstören, könnte aber die Wahrnehmung weiter festigen, dass die Reihe nicht mehr versteht, was sie überhaupt erst besonders gemacht hat. Modern Warfare 4 muss nicht nur gut sein; es muss die Spieler daran erinnern, warum COD überhaupt zum König der militärischen Shooter wurde. Wenn nicht, könnte es sich selbst zu einer langsamen Ausblutung wie Medal of Honor verurteilen. Du erinnerst dich daran, oder?

Wenn Sie optimistisch bezüglich des diesjährigen COD sind, warum schauen Sie sich nicht unsere praktische Prüfung an, er scheint ziemlich zufrieden damit zu sein. Zum ersten Mal seit Jahren scheint Call of Duty wieder zu wissen, was es sein will. Ob MW4 dieses Versprechen einlösen kann, bleibt abzuwarten, aber die Anzeichen sind sicherlich ermutigender als seit langem.