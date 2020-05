Call of Duty: WWII ballert im Juni im PS-Plus-Abo

Der United Front-DLC für Call of Duty: WWII ist für PS4 erhältlich. Dabei wartet mit The Tortured Path ein brandneues Kapitel der Nazi-Zombies Geschichte auf die Spieler....

Es ist allgemein bekannt, dass Call of Duty: WWII einen dritten (und wahrscheinlich letzten) DLC vor der Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 4 kriegen wird....

Activision veröffentlicht Call of Duty Alexa Skill für Call of Duty: WWII

am 19. April 2018 um 10:35 NEWS. Von Christian Gaca

Activision hat gerade Call of Duty Alexa Skill veröffentlicht, das in Verbindung mit Call of Duty: WWII in der Beta-Phase läuft. Wer will, kann es selbst ausprobieren,...