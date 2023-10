Call of Duty wird laut Phil Spencer keine Xbox-exklusiven Inhalte erhalten

HQ

Call of Duty wird laut Phil Spencer keine exklusiven Inhalte auf der Xbox erhalten. Stattdessen wird erwartet, dass unabhängig davon, auf welcher Plattform Sie spielen, eine 100%ige Parität besteht.

Im offiziellen Xbox-Podcast (geschnitten von CharlieIntel) sagt Spencer, dass Xbox "kein Ziel hat, Call of Duty irgendwie zu nutzen, um Sie dazu zu bringen, eine Xbox-Konsole zu kaufen". Er bestätigte auch, dass es keine unterschiedlichen Betas mehr geben wird, je nachdem, auf welcher Plattform man für Call of Duty spielt.

Das klingt im Moment ein wenig zu schön, um wahr zu sein, und es besteht die Möglichkeit, dass sich dies mit der Zeit ändern könnte, aber im Moment sieht es so aus, als ob Xbox eher vorsichtig ist, wie es mit seiner großen Neuanschaffung umgeht. Sofortige Änderungen an Call of Duty würden wahrscheinlich einige Warnsirenen in den Köpfen der Leute auslösen, so dass die sicherste Wette darin zu bestehen scheint, die Parität aufrechtzuerhalten, zumindest vorerst.