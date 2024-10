Call of Duty wird endlich zu Xbox Cloud Gaming hinzugefügt

HQ

Call of Duty: Modern Warfare III wurde bereits im Game Pass veröffentlicht und bald wird Call of Duty: Black Ops 6 auch auf dem Dienst verfügbar sein, und das bereits am Premierentag.

Trotzdem war es nicht möglich, diese Titel über die Cloud zu spielen, was daran liegt, dass Microsoft nicht das Recht hatte, sie hinzuzufügen, da Ubisoft die Cloud-Rechte an allen Spielen von Activision für die kommenden 15 Jahre erhielt (eine Anforderung der britischen Behörden, um den Kauf von Activision Blizzard zu ermöglichen). Doch nun scheint es, dass sich die beiden Parteien geeinigt haben.

Via Threads hat Microsoft angekündigt, dass nicht nur Call of Duty: Modern Warfare III und Call of Duty: Black Ops 6 am 25. Oktober über Xbox Cloud Gaming spielbar sein werden – sondern auch Call of Duty: Warzone. Dies ist das erste Mal, dass die Serie auf diese Weise verfügbar sein wird.

Für diejenigen, die keinen PC oder keine Xbox besitzen, reicht also ein Game Pass Ultimate-Abonnement und entweder ein Smartphone, Tablet, Laptop, Samsung TV oder Amazon Fire TV aus, um an den Schlachten in der äußerst beliebten Militärserie von Activision teilzunehmen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, finden Sie alle Informationen unter diesem Link.

Wie oft spielst du selbst über die Cloud und wirst du die Gelegenheit nutzen, diese Gelegenheit am 25. Oktober zu testen?