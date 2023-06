Call of Duty: Warzone wird im September abgeschaltet

HQ

Es überrascht wahrscheinlich nicht viele Leute, dies zu hören, besonders wenn man bedenkt, wie das Spiel seit dem Debüt von Call of Duty: Warzone 2.0 behandelt wurde, aber Call of Duty: Warzone wird bald vollständig abgeschaltet.

Wie in einem neuen Blogbeitrag erwähnt, hat Activision gesagt, dass die Entscheidung getroffen wird, damit sich die Entwicklungsteams "auf zukünftige Call of Duty-Inhalte konzentrieren können, einschließlich des aktuellen Free-to-Play-Erlebnisses von Warzone".

Da das Spiel am 21. September 2023 abgeschaltet werden soll, hat Activision freundlicherweise bestätigt, dass alle im Spiel gekauften Inhalte weiterhin in Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Black Ops Cold War und Call of Duty: Vanguard verfügbar sein werden, aber immer noch nicht auf das (aber ähnliche) Battle-Royale-Erlebnis übertragbar.

Diese Abschaltung bedeutet zwar, dass jegliches Gameplay, Spielerfortschritt, Inventare und Online-Dienste in Warzone nicht verfügbar sein werden, aber Activision hat daran erinnert, dass dies keine Auswirkungen auf Warzone 2.0 Gameplay, Fortschritt oder Systeme haben wird.